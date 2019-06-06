Первый в Китае сельский банк для управления инвестициями появится на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 6 июня. /ТАСС/. Банк Changshu Rural создаст на острове Хайнань первый в Китае сельский банк для управления инвестициями в рамках создания в этой южной провинции зоны свободной торговли. Как пишет шанхайский информационный портал Shine, соответствующее разрешение на открытие банка уже получено от центрального регулятора.

Новый банк, получивший название XingFu Commercial Bank (коммерческий банк "Синфу"), будет расположен в административном центре провинции городе Хайкоу. Создание нового финансового учреждения, отметил его представитель, поможет банку Changshu Rural напрямую управлять активами тех сельских банков, в которых у него есть доля.

Ранее центральный регулятор банковской деятельности в Китае принял постановление с призывом к финансовым учреждениям по всей стране открывать сельские банки для управления инвестициями или использовать для этого те банки, в которых у них уже есть доля. О своих планах в этом направлении объявили, в частности, Bank of Beijing (Банк Пекина), Shanghai Pudong Development Bank (Шанхайский банк развития Пудун) и Fullerton Community Bank.

Уставной капитал нового инвестиционного сельского банка составит от 1 млрд до 1,5 млрд юаней ($145 млн - $217 млн). Не менее 90% акций в нем будут принадлежать банку Changshu Rural.