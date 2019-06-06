Опрос: большинство россиян не исключают риск потери работы из-за цифровизации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 65% опрошенных россиян считают, что существует риск потери работы из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов в компаниях, среди представителей бизнеса такого же мнения придерживается 45% опрощенных. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Больше половины россиян считают, что существует риск потери работы из-за автоматизации бизнес-процессов в компаниях. Среди представителей бизнеса о возможных сокращениях штата в связи с развитием цифровых технологий говорит только каждый четвертый. 45% россиян считают, что знание новых технологий поможет им успешнее трудоустроиться", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился в марте 2019 года среди 1 600 человек старше 18 лет в 42 регионах России и среди 500 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Согласно результатам опроса, у каждого пятого россиянина (21%) есть знакомые, которым пришлось сменить место работы из-за трудностей с освоением новых технологий. При этом только 23% представителей малого и среднего бизнеса считают вероятными сокращения сотрудников из-за автоматизации, большинство же (72%) полагают, что вероятность сокращений остаётся на низком уровне.

"В группу риска в первую очередь попадают сотрудники старше 50 лет, поскольку, по мнению большинства работодателей (58%), им сложно разобраться в современных технологиях", - отмечают в НАФИ. Четверть опрошенных (24%) полагает, что может потерять работу, если не будет проходить обучение в сфере информационных технологий, а почти половина респондентов (45%) считают, что знание информационных технологий поможет им успешнее трудоустроиться.