СМИ: власти Китая предоставили первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G

ПЕКИН, 6 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и информатизации КНР выдало в четверг первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G четырем компаниям. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, их получили три крупнейших оператора мобильной связи страны China Telecom, China Mobile, China Unicom и телерадиовещательная корпорация China Broadcasting Network.

"Технология 5G позволит создать высокоскоростную, мобильную, безопасную инфраструктуру с широкой зоной охвата", - заявил на церемонии министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Как отметил глава ведомства, введение в коммерческую эксплуатацию связи в формате 5G предоставит новые возможности для развития цифровой экономики страны.

По оценке Академии информации и коммуникационных технологий Китая, связь в формате 5G позволит создать в Китае дополнительно около 10,6 трлн юаней (порядка 1,54 трлн долларов) валового продукта и 3 млн рабочих мест с 2020 по 2025 годы.