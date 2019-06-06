"Известия": ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями. Это, по мнению ведомства, внесет вклад в стабилизацию цен на топливо на розничном рынке, сообщил "Известиям" замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин.

По его мнению, важен не только факт поставки, но и механизм торгов. Если поставщик весь предписанный ему объем реализует в ходе одной-двух сделок, причем, зачастую, в интересах конкретного покупателя, это приводит к отклонениям в ценообразовании, считает он.

ФАС еще весной этого года предлагала прописать обязательства независимых компаний по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок в части их "равномерности и регулярности" - чтобы независимые, как и ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании - прим. ТАСС), подавали заявки по планам на предстоящий месяц, а затем торговали в режиме равномерности и регулярности, чтобы покупатели могли прогнозировать ситуацию в целом, пояснял тогда Голомолзин.

Правительство в ноябре прошлого года договорилось с нефтяниками о заморозке цен на топливо, после весеннего подорожания бензина и дизеля. Тогда компании обязались держать цены на НПЗ не выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с 2017 годом. Соглашение действовало изначально до 31 марта, затем правительство решило продлить его действие до 1 июля.