Безопасность на соцобъектах "умных городов" в Тульской области повысят в течение двух лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Тула и Новомосковск, участвующие в проекте "Умный город", внедрят цифровые решения для повышения уровня безопасности на социально значимых объектах в течение двух лет. Об этом сообщил ТАСС в четверг на полях Петербургского международного экономического форума глава Тульской области Алексей Дюмин.

"Будет продолжена работа по повышению энергоэффективности муниципальных и государственных учреждений с установкой "умных" счетчиков. В системе ... городского хозяйства в течение двух лет будут внедрены цифровые решения, позволяющие повысить уровень безопасности социально значимых объектов, оперативнее отслеживать возникновение кризисных ситуаций и реагировать на них", - отметил Дюмин.

В феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи Тульская область получила награду Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за проект "Умный город". Ее участниками в регионе стали города Тула и Новомосковск.

По словам Дюмина, за счет реализации проекта "Платные парковки" в Туле уже удалось увеличить оборачиваемость парковочных мест в центре города, практически полностью ликвидирован такой вид нарушения ПДД как "парковка вторым рядом" в зоне платного паркинга. В этом году совместно с ПАО "Сбербанк России" реализован проект по созданию системы безналичных платежей на муниципальном транспорте. Также в ближайшее время в Новомосковске проблему заторов на перекрестках решат при помощи оборудования проблемных участков системами автоматического регулирования потока транспортных средств.

"В Новомосковске у нас есть успешный опыт создания интеллектуального центра городского управления на базе единой дежурно-диспетчерской службы. Работа синхронизирована с основными экстренными службами и организациями, отвечающими за деятельность городской инфраструктуры, и обеспечивает реагирование на различные кризисные ситуации. Опыт реализации данного проекта уникальный - это одна из лучших практик в России", - добавил Дюмин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.