Банк России отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала на 1 мая 366-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ РФ, такое решение принято в связи с тем, что "Прайм Финанс" полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей. При этом банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, Банк России направит в правоохранительные органы, отмечает регулятор.

В сообщении отмечается, что "Прайм Финанс" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств граждан.

В ходе проведенной Банком России 29 мая 2019 года ревизии касс подразделений кредитной организации выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала).

В Банк "Прайм Финанс" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

В новость были внесены изменения (08:52 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.