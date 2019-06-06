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ПМЭФ-2019

Катар планирует расширять инвестиционное и экономическое сотрудничество с Россией

Посол Катара в РФ Фахад бен Мухаммед Аль-Аттыйя заявил о желании ознакомиться с экономическими возможностями российской стороны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Участие Катара в Петербургском международном экономическом форуме является частью плана по укреплению инвестиционного и экономического партнерства с Россией. Об этом заявил посол Катара в РФ Фахад бен Мухаммед Аль-Аттыйя в интервью телеканалу НТВ в четверг на полях ПМЭФ.

"Наше участие - часть плана по расширению нашего дальнейшего инвестиционного и экономического сотрудничества с Россией. Мы хотим ознакомиться с открытыми в России экономическими возможностями. И мы хотим, чтобы бизнесмены и инвесторы из государства Катар, которых объединяет под своим крылом Торгово-экономическая палата, были активным звеном в расширении нашего партнерства", - сказал дипломат.

Посол Катара в РФ также сообщил, что Катар станет гостем Петербургского экономического форума и в следующем году. "В этом году мы хотим к этому подготовиться", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
КатарРоссияПМЭФ-2019
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Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
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