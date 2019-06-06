Банк "Траст" примет участие в развитии Балтийского промышленного парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк "Траст", на основе которого был создан банк непрофильных активов (БНА), примет участие в развитии Балтийского промышленного парка в Калининграде. Соответствующее соглашение подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент - председатель правления Банка непрофильных активов Александр Соколов подписали соглашение о развитии Балтийского промышленного парка в Калининграде. Соглашение фиксирует основные направления сотрудничества в рамках проекта по развитию Балтийского промышленного парка и формированию на его платформе нового промышленного кластера Калининградской области", - говорится в сообщении.

По словам главы "Траста" Александра Соколова, банк готов содействовать устойчивому развитию на территории кластера АО "Экопэт", акционером которого является БНА, а также привлечению новых резидентов в Балтийский промышленный парк. Также важной задачей является увеличение конкурентоспособности дочерней компании - в том числе за счет создания новых высококвалифицированных рабочих мест, добавил он.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста". На 1 апреля долг "Траста" перед ЦБ РФ составил 1,759 трлн рублей, регулятор рассчитывает вернуть только часть этой суммы - 500 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.