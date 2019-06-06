{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

"Российская экономика в поисках стимулов роста". Видеотрансляция заседания ПМЭФ

В мероприятии принимают участие вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава МЭР Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина

ТАСС/Ruptly

В рамках ПМЭФ-2019 проходит заседание на тему "Российская экономика в поисках стимулов роста". В мероприятии принимают участие первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главный исполнительный директор Societe Generale Фредерик Удеа.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Новые сообщения ↑
Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаКудрин, Алексей ЛеонидовичОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2019
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
Читать полностью