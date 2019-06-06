"Российская экономика в поисках стимулов роста". Видеотрансляция заседания ПМЭФ

ТАСС/Ruptly

В рамках ПМЭФ-2019 проходит заседание на тему "Российская экономика в поисках стимулов роста". В мероприятии принимают участие первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главный исполнительный директор Societe Generale Фредерик Удеа.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.