"Государство и бизнес в социальной сфере: в поисках новых точек роста". Заседание ПМЭФ

ТАСС/Ruptly

В рамках ПМЭФ-2019 проходит заседание на тему "Государство и бизнес в социальной сфере: в поисках новых точек роста". В мероприятии, в частности, принимают участие первый заместитель главы комитета СФ по соцполитике Игорь Каграманян, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.