РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru обсуждают создание платежной системы в рамках СП

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Глава Mail.ru Group Борис Добродеев сообщил, что обсуждается создание отдельной платежной системы, которая будет обслуживать AliExpress Россия. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Россия. СП было создано для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Доля "Мегафона" в AliExpress Россия составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru - 15%. Alibaba Group инвестирует $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.

"Наиболее важные технологии будут перенесены на территорию России либо окажутся под контролем российской стороны, как и передача данных. Главный успех переговоров: мы договорились, что это предприятие будет отдельной самостоятельной компанией, а не филиалом одной из сторон. Мы также обсуждаем создание СП по приему платежей, которое будет обслуживать AliExpress Россия", - отметил изданию глава Mail.ru.

Alibaba, Mail.ru Group, "Мегафон" и РФПИ объявили о стратегическом партнерстве в сентябре 2018 года. В рамках партнерства СП AliExpress Россия и Mail.ru Group заключают соглашение, которое подразумевает обмен трафиком и продуктовые инициативы. СП AliExpress Россия будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг.