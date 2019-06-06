Минприроды будет контролировать вторичное использование отремонтированных труб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минприроды РФ будет контролировать качество отремонтированных труб в нефтепроводах, чтобы не допустить аварий. При этом полного запрета на вторичное использование труб не ожидается, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы не слезем с этой темы, потому что она ведет за собой экологические последствия, все это должны понимать. Если трубы, бывшие в употреблении, повторно участвуют в той или иной производственной деятельности нефтегазовых компаний, мы будем очень внимательно смотреть на качество этих труб. Там сложного ничего нет", - сказал Кобылкин.

"В том, чтобы компании некачественно делали свою работу в части очистки, укрепления труб, а затем скрывали дефекты и недостатки, которые впоследствии приведут к авариям, в этом не заинтересован никто. И Росприроднадзор за этим будет, конечно, очень жестко следить. Это позиция государства, и это нормально", - добавил собеседник агентства.

При этом он добавил, что в целом возможность ремонта труб у компаний останется.

История вопроса

В апреле газета "Коммерсантъ" написала, что крупнейшие российские нефтяники пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на то, что не могут повторно использовать демонтированные трубы, поскольку Росприроднадзор считает их отходами. По данным издания, подписи под письмом Медведеву поставили главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукойла" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и "Татнефти" Наиль Маганов.

Речь, в частности, идет о демонтированных трубах для нефте- и газопроводов, бурильных, насосно-компрессорных трубах, а также стальных насосных штангах, которые Росприроднадзор в 2017 году признал отходами. Нефтяники отмечают, что это лишает их возможности продать такие трубы или использовать их для строительства, а необходимость длительного получения лицензий на обращение с отходами грозит авариями на нефтепроводах.

Кобылкин сообщал ТАСС, что Минприроды будет настаивать на ужесточении экологической составляющей в работе предприятий и на признании отходами старых труб в нефтепроводах, чтобы предотвратить аварии и разливы сырья. В декабре 2018 года он предложил ужесточить законодательство и запретить компаниям вторичное использование труб в нефтепроводах. Министерство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за разливы нефти. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также выступил против разрешения нефтяникам использовать старые трубы.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.