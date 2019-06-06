Россия в перспективе сможет обеспечить весь мир трудноизвлекаемой нефтью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия в перспективе сможет обеспечить трудноизвлекаемой нефтью весь мир, полагает министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Я думаю, что добыча трудноизвлекаемой нефти на территории России в будущем такого высокого класса, что мы еще сможем делиться ею со всем миром", - сказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Минприроды подготовило изменения в закон "О недрах", которые предусматривают освобождение недропользователей от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами в период проведения работ по поиску и испытанию новых технологий добычи трудноизвекаемых запасов полезных ископаемых (ТРИЗ).

Кобылкин добавил, что потери бюджета от отсутствия разовых платежей несоизмеримы с выручкой, которую в перспективе можно получить от продажи запасов.

"Это несоизмеримые доходы от выручки при продаже добытой сегодня низкорентабельной нефти", - добавил министр.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Полный текст интервью с Кобылкиным доступен на сайте ТАСС.