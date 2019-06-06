Минэнерго не меняет прогноз добычи нефти на 2019 год из-за ситуации с "Дружбой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ пока не меняет прогноз добычи нефти на 2019 год из-за ситуации с загрязнением трубопровода "Дружба", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас прогноз пока не меняется. Если у нас будут какие-то изменения [в объемах добычи], то мы сможем до конца года обеспечить их восполнение", - сказал он.

Ранее Новак сообщал, что Россия в 2019 году может немного нарастить добычу по сравнению с прошлым годом - до 556-560 млн тонн.

Министр ожидает, что консолидированная оценка ущерба от загрязнения трубопровода будет готова в течение нескольких месяцев. "Это недолгосрочный процесс. Скорее всего - да [летом], в течение нескольких месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли в течение лета готова оценка ущерба от загрязнения "Дружбы".

"Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу и законодательство, который ужесточает контроль за поступлением кондиционной нефти в трубопроводную систему. Это и новые технические регламенты, и контрольные мероприятия и так далее. Я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев это (изменения) будет внесено", - добавил Новак.

По словам Новака, работу в этом направлении ведет не только Минэнерго РФ, но и другие заинтересованные ведомства.