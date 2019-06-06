ОПЕК+ планирует перенести встречу на 2-4 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Встреча стран ОПЕК и "не ОПЕК" может быть перенесена на 2-4 июля, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

"Со всеми странами идет обсуждение переноса этой даты на 4 июля. Нас в принципе дата устраивает", - сказал он, отметив, что обсуждаются даты 2, 3 и 4 июля.

Очередная встреча ОПЕК+ должна была состояться в Вене 25-26 июня.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось 19 мая в Джидде (Саудовская Аравия). В состав комитета входят восемь стран, в том числе ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия.