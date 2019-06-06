Mail.ru подтвердила переговоры о покупке каршеринга Youdrive

МОСКВА, 6 июня./ТАСС/. Mail.ru Group подтвердила переговоры о покупке cервиса каршеринга Youdrive, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава Mail.ru Group Борис Добродеев.

"Переговоры подтверждаем. Долю пока не можем раскрыть, но контроля у Mail.ru Group не будет. Это осознанное решение. Есть ряд индустрий, где мы готовы идти в партнерстве и не консолидировать сервисы, а разделять инвестиции. Ровно такую тактику мы применим в каршеринге", - заявил глава компании.

О возможных переговорах по покупке Youdrive в конце марта 2019 года сообщало издание The Bell. Тогда в пресс-службе Mail.Ru Group отметили ТАСС, что рассматривают различные варианты усиления своих позиций на рынке, и в случае положительного решения, речь будет идти о миноритарной инвестиции.

Youdrive имеет в своем автопарке около 2,5 тыс. автомобилей, большинство из которых представляют модели марки Smart. По данным The Bell, 60% акций компании принадлежат ее основателям Борису Голикову, Андрею Куприкову и Алексею Нурдинову, 40% - московскому дилеру Mercedes-Benz "Панавто".