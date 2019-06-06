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ПМЭФ-2019
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Кудрин: экономика России в ближайшие годы будет расти темпами не выше 2%

По мнению главы Счетной палаты, в ближайшие годы не удастся выйти на темпы роста выше мирового

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Потенциал роста экономики РФ в ближайшие годы - около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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"В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста - около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового", - сказал Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

По оценке Минэкономразвития, темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить 1,3%.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПМЭФ-2019
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