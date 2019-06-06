План развития инфраструктуры Северного морского пути внесут в правительство осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. План развития инфраструктуры Северного морского пути должен быть внесен в правительство осенью. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы должны осенью внести в правительство план развития инфраструктуры Северного морского пути", - сказал Лихачев в четверг на учредительном заседании международной общественной структуры по развитию Севморпути.

В соответствии с майским указом президента РФ и соответствующим постановлением правительства грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году должен возрасти до 80 млн тонн. По оценке вице-премьера РФ Юрия Борисова, освоение грузопотока Северного морского пути в 80 млн тонн требует строительства более 100 новых судов.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.