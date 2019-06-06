Минпромторг планирует собрать больше тысячи заявок на подписание КППК

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ ожидает, что более тысячи компаний подадут заявки на заключение соглашений по корпоративным программам повышения конкурентоспособности (КППК). Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"У нас на конец мая было на рассмотрении свыше 600 заявок. Всего их, вероятно, будет больше тысячи", - сказал он.

Согласно паспорту нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в 2019 году должно быть заключено 250 соглашений с компаниями, а до 2024-го их число должно вырасти до 350. Однако, по словам Мантурова, число соглашений в 2019 году может быть больше запланированного.

"Естественно, не все заявки будут одобрены, как минимум не все они соответствуют требованиям, указанным в регламентирующем постановлении. Но мы рассчитываем на то, что от 30% до 40% заявок подойдут и по ним мы сможем в августе заключить соглашения. К тому же я не исключаю, что к концу года мы проведем еще один этап конкурса", - сказал министр.

О КППК

Соглашения с Минпромторгом по КППК позволят компаниям субсидировать 4,5% от банковской ставки по кредитам, взятым на разные цели, но объединенным экспортной идеей - от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом. Максимальная сумма одного кредита, под который можно получить льготу, - 60 млрд рублей. Соглашения начнут работать с 2020 года.

Конкурс на заключение соглашений по КППК в 2019 году был открыт в апреле и продлится до середины июня. Участвовать в конкурсе могут как российские производители, так и иностранные компании, если у них есть заключенный специальный инвестиционный контракт или они глубоко локализованы на территории РФ, а их продукция считается российской.

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