Устойчивое развитие экономики РФ можно обеспечить только за счет науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Устойчивое развитие российской экономики можно обеспечить только за счет научно-технического прогресса, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Если говорить про ПМЭФ, я что хочу сказать, что РАН раньше не принимала участия в экономических форумах, но я считаю, что российскую экономику можно долгосрочно и устойчиво поднять только на рельсах научно-технического прогресса. За счет организационных мер что-то можно немножко улучшить, что-то за счет дисциплины. Но глобально только с помощью науки. И конечно, с помощью приумножения человеческого капитала", - сказал он.

Сергеев отметил, что у РАН выстроены прекрасные рабочие взаимоотношения с коллегами из других стран.

"Но это не значит, что они сюда готовы [в большом количестве] приезжать и работать. У нас контакты для академического сотрудничества, научного обмена в рамках краткосрочных командировок. Наука по определению международная, поэтому в изоляции ничего не сделаешь", - добавил он.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.