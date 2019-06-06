АФК "Система" может объединить "Степь" и RZ Agro и привлечь инвесторов в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. АФК "Система" может объединить агрохолдинг "Степь" и RZ Agro и привлечь инвесторов в свой сельскохозяйственный актив в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ управляющий партнер АФК Али Узденов.

"Эти планы (по объединению "Степи" и RZ Agro - прим. ТАСС) конечно сохранены. Просто "Степь" растет достаточно большими темпами, и мы договорились с нашими партнерами по RZ Agro, когда закончится полностью формирование периметра контура "Степи", мы завершим наши переговоры по слиянию. Скорее всего, в 2020 году IPO или привлечение стратега - тоже 2020 году, может быть даже эти два вопроса будут синхронизированы - слияние с RZ Agro и привлечение стратега или IPO "Степи", - сказал он.

Стратегическим инвестором актива может стать РФПИ, уточнил Узденов. "Мы с РФПИ находимся в диалоге. У нас много вариантов, компаниям многим интересно", - отметил он.

О планах провести IPO "Степи" и объединить этот актив с RZ Agro "Система" говорит с 2017 года. Тогда Узденов в интервью ТАСС говорил, что в рамках IPO агрохолдинга "Степь" корпорация может предложить инвесторам от 15% до 25% агрохолдинга. Перед проведением размещения акций "Степи" на бирже "Система" объединит свои аграрные активы ("Степь" и RZ Agro).

В ноябре 2017 года генеральным директором агрохолдинга "Степь" назначен бывший исполнительный вице-президент АФК Андрей Недужко, который отвечал в корпорации за инвестиции в сельскохозяйственную отрасль. Среди задач, стоящих перед новым главой агрохолдинга, - повышение операционной эффективности "Степи", ее дальнейшее развитие и обеспечение готовности компании к выходу на IPO.

АФК "Система" планирует провести IPO "Степи" тогда, когда годовой показатель OIBDA компании приблизится к 10 млрд рублей, говорил Михаил Шамолин, занимавший тогда пост президента АФК.

АФК "Система" начала развивать агропромышленный бизнес в 2012 году, создав совместное предприятие RZ Agro (один из крупнейших производителей зерна и масличных культур на юге России) с членами семьи Луис-Дрейфус. АФК приобрела ГК "Степь" через дочернюю компанию "Краснодар Агро" во втором полугодии 2014 года.