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Динамика ключевой ставки Центробанка
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ЦБ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время

Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%
Здание Центрального банка России Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание Центрального банка России
© Михаил Почуев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк России готов рассматривать возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время, заявила на полях Петербургского международного экономичного форума глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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"Мы поднимали ставку в конце прошлого года, потому что видели нарастание инфляционных рисков, в том числе связанных с повышением НДС. Мы опасались, что повышение НДС может вызвать вторичные эффекты из-за того, что инфляционные ожидания в нашей стране не заякорены и остаются на повышенном уровне. Поэтому приняли упреждающие меры, они дали свой эффект. Инфляция достаточно быстро стала снижаться. И поэтому мы сказали, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки", - сказала она.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 июня. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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