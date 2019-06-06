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ПМЭФ-2019

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности

ЦБ РФ не видит рисков для финансовой стабильности - Набиуллина.

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РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ-2019
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