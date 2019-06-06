Силуанов: правительство должно дополнительно поработать над защитой прав бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительству РФ нужно еще поработать над защитой прав предпринимателей и реформой контрольно-надзорной деятельности, заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сейчас нам (правительству) нужно как раз поработать в направлении прав предпринимателей. В этом направлении у нас есть задел, и оно даст нам дополнительную уверенность", - сказал он.

Он добавил, что у правительства уже есть инструменты, нацеленные на защиту прав предпринимателей, но "в этом направлении еще надо поработать".

По словам Силуанова, кроме защиты прав предпринимателей, нужно менять также, в том числе, работу контрольных органов - налоговой и таможенной служб.

Он подчеркнул, что стабильные условия работы бизнеса имеют важное значение для роста инвестиций в России.