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ПМЭФ-2019

Организаторы не исключили участие Путина и Меркель в форуме "Петербургский диалог" в Бонне

Мероприятие состоится 18-20 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Большой форум "Петербургский диалог" пройдет в Бонне 18-20 июля, не исключено участие в нем президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщил в четверг председатель координационного комитета форума Виктор Зубков на сессии "Триалог диалогов: Петербургский, Сочинский, Трианонский" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"18-20 июля мы проводим большой форум, где соберутся все рабочие группы, наши деятели науки, культуры, - сказал он. - Если канцлер Германии пожелает, то я думаю и наш президент всегда готов принять участие в этом форуме".

По словам Зубкова, в мероприятии примут участие порядка 150 человек с каждой стороны. "Подробно обсудим все актуальные вопросы, заслушаем доклады рабочих групп, а также наметим план нашей работы на 2019-2020 год", - указал он.

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