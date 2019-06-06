Банк "Траст" за 5 месяцев продал активов на 30 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст", объединивший активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста", за первые 5 месяцев 2019 года продал активов на 30 млрд руб. Об этом сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, выступая на ПМЭФ.

"За первые пять месяцев текущего года я могу вам сказать, что около 30 млрд рублей "Траст" уже продал активов. И, конечно, эти деньги возвращаются ЦБ, то есть за первый квартал текущего года где-то 38 млрд рублей уже "Траст" ЦБ вернул в счет депозита. И вот так будет фактически поквартально двигаться вокруг продажи активов и возврата средств в ЦБ", - сказал он.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста". На 1 апреля долг "Траста" перед ЦБ РФ составил 1,759 трлн рублей, регулятор рассчитывает вернуть только часть этой суммы - 500 млрд рублей.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.