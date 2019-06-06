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Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

По словам главы Счетной палаты, сейчас этот уровень достиг более $40 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви - это шок для экономики, повлекший удвоение оттока капитала из РФ, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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"Безусловно, это [арест Калви] шок для экономики. С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более $40 млрд", - сказал Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokПМЭФ-2019
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