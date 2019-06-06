Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

"Безусловно, это [арест Калви] шок для экономики. С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более $40 млрд", - сказал Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.