ВТБ направит на дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям и "префам" 26,8 млрд рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Акционеры банка ВТБ на общем годовом собрании утвердили по итогам 2018 года выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 26,8 млрд рублей. Это следует из сообщения кредитной организации.

В частности, дивиденды по обыкновенным акциям будут выплачены из расчета 0,00109 рублей на бумагу или в сумме 14,2 млрд рублей. Дивиденды-2018 по "префам" первого и второго типа будут выплачены в размере 0,0002413 рублей (всего 5,2 млрд рублей) и 0,002413 рублей (всего 7,4 млрд рублей) соответственно.

Реестр на получение дивидендов закрывается 24 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что дивидендная доходность по каждому типу акций составляет 2,4%. Для обыкновенных именных акций показатель рассчитан на основе их среднерыночной стоимости на Московской бирже за 2018 год, для привилегированных именных акций - на основе номинальной стоимости акций каждого типа.

По итогам 2018 года ВТБ получил 178,8 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, что на 49% больше, чем за 2017 год.