PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Открытие офиса венесуэльской PDVSA в Москве ожидается в июне. Об этом ТАСС сказал министр нефтяной промышленности республики Мануэль Кеведо в кулуарах ПМЭФ.

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"В этом месяце откроем", - сказал он.

Министр отметил, что численность персонала будет небольшая. В офис будет переведена часть сотрудников из европейского представительства в Португалии.

О решении венесуэльского руководства перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву сообщила в начале марта исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в российской столице.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.