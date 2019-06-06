Клуб "Валдай": региональные объединения могут сбалансировать процесс глобализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Роль региональных объединений, в том числе с активным вовлечением в них развивающихся стран, увеличивается в современном мире и в будущем они могут выступить промежуточным звеном в системе глобального управления. Об этом говорится в докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Регионализм в глобальном управлении: новые подходы", подготовленном для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Автор документа - программный директор "Валдая", член экспертного совета при правительстве РФ, член Бреттон-Вудского комитета Ярослав Лисоволик.

Преимущества регионализма

Как отмечается в докладе, на фоне роста вопросов к существующей глобальной системе управления, среди которых политизация вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) и контроль над глобальными финансовыми институтами со стороны крупных держав, возрастает привлекательность региональной интеграции. Подобными примерами выступают Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Африканский союз (АС). В отдельных случаях такие региональные объединения могут охватывать почти целые континенты - АС, МЕРКОСУР, а иногда выходить за рамки своего региона, как, например, в случае с инициативой "БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) плюс".

При этом в рамках региональных объединений создаются свои органы наднационального управления, предоставляющие альтернативу таким традиционным институтам, как Международный валютный фонд (МВФ), собственные режимы свободной торговли. Отличительной чертой региональных интеграционных объединений стало повышенное внимание к развитию инфраструктурных проектов, способствующих более тесному объединению экономик стран-участниц. Наконец, региональные объединения более лояльны к развивающимся экономикам, которые зачастую имеют значительной вес в их составе, в то время как традиционная модель глобализации отводит им место экономической периферии.

"Региональная двадцатка"

В то же время разнообразие форматов региональной интеграции создает условия для их конкуренции. "Система глобального механизма в ее нынешнем виде не имеет механизма, который обеспечивал бы координацию действий крупнейших региональных интеграционных соглашений как Глобального Севера, так и Глобального Юга", - отмечается в докладе.

В качестве инструмента подобного регулирования "Валдай" выдвигает инициативу "Региональной G20" (R20), в рамках которой страны "двадцатки" представляли бы объединения, членами которых являются. Всего в документе выделяется десять таких блоков - Европа, Северная Америка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, постсоветское пространство, арабский Ближний Восток, Дальний Восток, Южная Африка, Австралия и Океания, Южная Америка. Автор отмечает, что возможны и альтернативные механизмы глобального регулирования, главное - это создание иерархии управления, в котором региональные объединения станут промежуточным звеном между глобальным и национальным уровнями.

"С точки зрения формата работы R20 можно создать рабочую группу, которая будет заниматься повышением уровня взаимодействия между региональными финансовыми механизмами и институтами развития, а также между региональными интеграционными соглашениями и многосторонними международными организациями", - отмечается в докладе.

Другими механизмами глобального регулирования региональных объединений могут стать платформы, построенные за счет реализации инициатив Китая в Евразии и Океании, в рамках АТЭС, на территории Большой Евразии за счет сопряжения интеграционных инициатив Евросоюза, ЕАЭС и Китая. Подобные модели позволят, с одной стороны, противостоять растущему стремлению государств к индивидуализму, а с другой - предоставят возможность выбирать более благоприятные режимы интеграции на региональном уровне при сохранении определенных глобальных правил.