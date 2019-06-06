Group-IB открыла в Сингапуре первую международную штаб-квартиру

ТАСС, 6 июня. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, открыла в Сингапуре свою первую зарубежную штаб-квартиру. Новое подразделение компании будет дублировать структуру московского офиса, сообщили журналистам в пресс-службе Group-IB.

"Group-IB объявила об официальном открытии глобальной штаб-квартиры в Сингапуре. Кроме продвижения в Азиатско-Тихоокеанском регионе передовых технологий, помогающих предотвращать кибератаки и расследовать киберпреступления, включая финансовое мошенничество, Group-IB делает акценты на сотрудничестве с местными университетами и подготовке технических кадров", - говорится в сообщении.

Как отметили в Group-IB, в число работников новой штаб-квартиры вошли ведущие эксперты лабораторий компьютерной криминалистики, отдела расследований, департамента защиты бренда и киберразведки. "В рамках глобальной стратегии компании по расширению географического присутствия в ключевых мировых финансовых центрах первыми шагами сингапурской команды стало создание на месте "зеркальных" подразделений, дублирующих уникальную структуру московского офиса компании", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, пояснили в компании, в Сингапуре создается копия московского офиса, который вместе с тем останется центром разработки продуктов компании.

По словам гендиректора и основателя Group-IB Ильи Сачкова, Сингапур находится в центре региона - приоритетного направления развития бизнеса Group-IB, причем 29% международной выручки компании приходится именно на регион и на Сингапур - в частности. "Мы ожидаем, что эти показатели будут расти за счет расширения партнерства с сингапурскими компаниями, использования наших технологий и услуг, привлечения местных специалистов. Правительство Сингапура не только создает комфортную и прозрачную экосистему для ведения бизнеса и инвестирования, но и отводит вопросам кибербезопасности первостепенное значение", - пояснил Сачков, слова которого приводятся в сообщении.

Group-IB - один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления ИТ-мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети. Компания является партнером Интерпола и Европола, поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ. Group-IB ведет свой бизнес в 60 странах мира, штаб-квартира в Сингапуре станет первым полноценным международным офисом компании.