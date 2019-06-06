Подлодка "Казань" выйдет в море в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует завершить основные испытания подлодки "Казань" в 2019 году, в море она выйдет в июле текущего года. Об этом сообщил в четверг журналистам глава ОСК Алексей Рахманов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас завершается размагничивание, лодка выйдет в море в следующем месяце. Как только там будут решены принципиальные вопросы, связанные с выявленными недостатками, недоработками систем, мы об этом обязательно скажем. Наше предположение, что все основные испытания мы завершим в этом году", - сказал он.

Глава ОСК не уточнил, какие именно недостатки были выявлены.

"Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".

В конце марта глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что программа испытаний подлодки в 2018 году была сорвана, но есть "надежда на то, что она будет сдана в этом году".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.