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ПМЭФ-2019
Обновлено 

Силуанов: правительство будет инвестировать средства ФНБ "очень аккуратно"

Глава Минфина напомнил, что трата резервов ослабит бюджетное правило

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство РФ будет подходить к тратам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) очень аккуратно, чтобы не ослаблять бюджетное правило. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2019.

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"К тратам резервов нужно подходить очень аккуратно. Нам нужно иметь безопасность для изменения конъюнктуры цен на нефть", - сказал чиновник.

Он напомнил, что трата резервов ослабит бюджетное правило.

"Мы договорились, что можем задействовать эти резервы. Это не трата, а инвестирование, чтобы получить на рубль этих резервов 10 частных инвестиций. Нужно делать это очень аккуратно", - добавил Силуанов.

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