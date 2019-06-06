Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

"Сейчас я считаю, что у нас перекос произошел в сфере потребительского кредитования. Можно говорить о том, что наибольший риск рецессии в России в ближайшие годы обусловлен проблемами в сфере потребительского кредитования", - отметил он.

Также министр подчеркнул, что, если ситуация на рынке потребкредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.

По оценке Минэкономразвития, темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить 1,3%. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что ВВП России в этом году может увеличиться менее чем на 1%.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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