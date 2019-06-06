Reuters: США хотят найти источники поставки стратегических ископаемых за пределами Китая

ТАСС, 6 июня. Министерство обороны США провело переговоры с компаниями-поставщиками стратегических полезных ископаемых, в том числе из Малави и Бурунди, в связи с планом диверсификации источников их поставок и снижения зависимости в данной сфере от Китая. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на сотрудника оборонного ведомства.

"Мы ищем любые источники поставок за пределами Китая, хотим диверсифицировать их", - отметил инженер по материалам Управления материально-технического обеспечения Министерства обороны США Джейсон Не в кулуарах конференции по редким металлам в Чикаго.

Подобная инициатива связана, как указывает агентство, с угрозами КНР ограничить экспорт в США редкоземельных металлов, используемых в различных вооружениях и электронике, в условиях торгового спора между Вашингтоном и Пекином.

Согласно распространенному во вторник заявлению министра торговли США Уилбура Росса, США примут "беспрецедентные меры" для обеспечения поставок стратегических полезных ископаемых. "Эти стратегические полезные ископаемые являются необходимыми компонентами для бесчисленного множества устройств, на которые полагаются миллионы американцев, включая смартфоны, самолеты, компьютеры и системы навигации GPS, а также такие экологически чистые технологии, как ветряные турбины, энергосберегающее освещение и аккумуляторы гибридных транспортных средств", - подчеркнули в Минторге США.

На КНР - крупнейшего в мире производителя редкоземельных металлов - приходится 80% импортируемых Америкой полезных ископаемых. В прошлом году в Китае добыли 120 тыс. тонн редкоземельных элементов - около 71% общемирового производства.