"Трансконтейнер" и китайская COSCO Shipping создадут совместное предприятие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Трансконтейнер" и китайская компания COSCO Shipping создадут совместное предприятие. Об этом на ПМЭФ-2019 сообщил генеральный директор "Трансконтейнера" Вячеслав Сараев.

"Сегодня мы подписываем меморандум с одной из ведущих китайских международных шипинговых компаний COSCO Shipping, которая предполагает создание совместного предприятия. Как раз на базе этого предприятия мы как ПАО "Трансконтейнер" и COSCO Shipping уже сможем применить наши IT-системы. Возможно, это будет первым неким шагом, который позволит распространять потом этот опыт и практику на другие аналогичные компании, - сказал он.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.