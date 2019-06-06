AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

По его данным, специалисты Amazon разработали систему беспилотного управления дронами, которая позволяет им преодолевать любые препятствия на пути к покупателю. "Парапланы, линии электропередачи, корги на заднем дворике - система управления беспилотника обеспечит безопасность [полета]", - приводит агентство слова главы потребительского подразделения Amazon Джеффа Уилке.

Агентство уточняет, что ретейлер пока не назвал ни точной даты начала работы беспилотников, ни того, где они начнут доставлять товары на первых порах. При этом, по данным компании, они будут полностью электрическими и смогут переносить грузы весом до 2,2 кг на расстояние до 24 км.

Amazon с 2016 года занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов для доставки мелких грузов. На сегодняшний день компания располагает несколькими экспериментальными устройствами, способными развивать скорость около 80 км/ч и подниматься на высоту до 120 м.

Федеральное авиационное управление США пока не выдавало Amazon разрешения на использование подобных беспилотников в коммерческих целях. Как уточняет AP, в апреле этого года разрешение на полеты беспилотников в некоторых районах штата Вирджиния получила американская корпорация Google.