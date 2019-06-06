В ОСК заявили о готовности создать атомный авианосец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) "более чем готова" к созданию атомного авианосца. Об этом сообщил в четверг журналистам глава ОСК Алексей Рахманов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Конечно, более чем готовы", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы корпорации, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет. Заняться этим могут предприятия ОСК от "Балтзавода" до "Северной верфи", в том числе - "Севмаш Предприятие", которое "сделало для индийского заказчика работу очень хорошего качества".

Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.