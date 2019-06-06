Поступления в бюджет Тульской области в 2019 году увеличатся на 1,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Тульской области в 2019 году прогнозируют рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет региона на 1,2 млрд рублей в сравнении с годом ранее, до 60,3 млрд рублей. Средства планируется направить в том числе на развитие инфраструктуры, сообщил в четверг ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Алексей Дюмин.

"Бюджет формировался в октябре 2018 года, и мы не учитывали роста исполнения налоговых доходов. В первом квартале этого года уже с учетом сложившейся динамики поступлений бюджет области был уточнен на 3,7 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 3 млрд рублей. Тем самым налоговые и неналоговые доходы составили 60,3 млрд рублей, что выше уровня исполнения 2018 года на 1,2 млрд рублей", - сказал губернатор.

По словам Дюмина, по итогам 2018 года доходы бюджета области составили 74 млрд рублей, впервые налоговые и неналоговые доходы превысили отметку в 59 млрд рублей. Кроме того, впервые за последние три года регион исполнил бюджет с профицитом в 3,7 млрд рублей. Первоначальный бюджет области на 2019 год был сформирован с доходами в объеме 72,9 млрд рублей, расходами - 77,6 млрд рублей.

Собеседник агентства отметил, что все социальные, первоочередные и запланированные капитальные расходы уже включены в бюджет текущего года, а дополнительные ресурсы будут направлены на развитие, в том числе на инфраструктуру. Дюмин также сообщил, что у региона есть дополнительный резерв для увеличения доходов 2019 года, снижения профицита бюджета за счет высоких по сравнению с прогнозами темпов роста налоговых доходов.

Как отметил губернатор Тульской области, госдолг региона к 1 января 2019 года составил 17,9 млрд рублей, при этом в середине мая за счет собственных средств бюджета была погашена заключительная амортизационная часть облигационного займа 2015 года в сумме 1,5 млрд рублей. При сохранении положительной динамики поступлений в течение года планируется погасить еще 500 млн рублей бюджетных кредитов из федерального бюджета собственными средствами, без привлечения кредитных ресурсов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.