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ПМЭФ-2019

Глава ФТС ожидает прорыва в вопросе транзита товаров между Европой и Азией в рамках ШОС

Владимир Булавин отметил, что ФТС успешно провела вместе с китайскими коллегами эксперименты по взаимному признанию результатов таможенного контроля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Развитие таможенного взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволит в ближайшее время добиться прорыва в использовании транзитных возможности России по перемещению товаров между Европой и Азией. Об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) "ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры".

"Уровень развития двусторонних отношений и многосторонних отношений свидетельствует о том, что в ближайшее время во взаимоотношениях таможенных администраций стран ШОС, несомненно, будет определенный прорыв, который позволит реализовать те потенциальные транзитные возможности между Азией и Европой", - сказал Булавин.

Он отметил, что ФТС успешно провела вместе с китайскими коллегами эксперименты по взаимному признанию результатов таможенного контроля и обменялась снимками смотровых комплексов. Кроме того, прозошли взаимная настройка систем упрвления рисками и обмен информации по перемещаемым через границу товарам и автомобилям.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Булавин, Владимир ИвановичРоссияПМЭФ-2019
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Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
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