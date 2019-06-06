Косачев считает, что по мере развития СМП может нарастать сопротивление к проекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Внешнее сопротивление развитию проекта Северного морского пути (СМП) может нарастать по мере его продвижения. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе учредительного заседания общественного совета СМП, который проходит в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Как международник хотел обратить внимание на то, что, наверное, по мере развития Северного морского пути будет, возможно, нарастать сопротивление этому проекту извне, потому что это среда высоко конкурентная", - сказал Косачев.

Cеверный морской путь является кратчайшим морским путем для связи европейской части страны и Дальнего Востока. Он проходит по всем морям Северного ледовитого океана.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.