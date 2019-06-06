"Россети" до сентября внесут в Минэнерго новую дивидендную политику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует до сентября 2019 года внести в Минэнерго на согласование новую дивидендную политику. Об этом сообщил журналистам глава компании Павел Ливинский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что до осени мы внесем новую дивидендную политику в Минэнерго России", - сказал он, не уточнив ее параметры.

Также Ливиснкий подтвердил, что компания рассматривает возможность дополнительных промежуточных выплат дивидендов. "По результатам будем смотреть. Экономические параметры хорошие. Возможность (дополнительных выплат дивидендов) рассматриваем", - отметил глава компании.