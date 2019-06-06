РЭЦ в 2018 году оказал поддержку российскому экспорту на $18,2 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр, в том числе входящие в его состав Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Росэксимбанк, в 2018 году оказали поддержку российскому экспорту на $18,2 млрд. Об этом сообщил глава РЭЦ Андрей Слепнев, выступая на ПМЭФ-2019.

"В прошлом году мы поддержали российского экспорта на $18,2 млрд. Это примерно 12% всего российского несырьевого экспорта. Инструментарий по страхованию экспортных кредитов здесь у нас широкий - и поставщика, и покупателя, и предэкспорт, и аккредитивы, и факторинг", - сказал он.

Для расширения инструментария первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов поручил РЭЦ "разработать механизм налогового факторинга, который позволит возвращать НДС фактически сразу после экспортной отправки, не ожидая конца квартала, отчетности", рассказал Слепнев. Готовятся новые меры поддержки экспорта, отметил он.

"Предполагается возможность субсидировать до 50% страховой премии по крупным контрактам для крупных предприятий. Здесь нужно будет подкрепиться соответствующим правительственным акцептом. Но так или иначе это мощное решение, мы видим зачастую миллиардные поставки, страховая премия в миллиардах рублей меряется, здесь эти меры поддержки будут носить, на мой взгляд, серьезный характер", - сказал он.

Механизм субсидирования страховой премии по страхованию экспортных кредитов изменился, отметил он. "Новая мера заключается в том, что, если раньше ЭКСАР работало исходя из нулевой плановой прибыли, у нас в нагрузке этой строки как таковой не было, и мы предоставляли страховку по ее себестоимости - теперь у нас новый механизм субсидирования страховой премии, с этого года запускается. Мы сейчас готовим уже практические решения, правительством приняты, в постановлении это записано", - напомнил он.

По его словам, по проектам МСП 75% записано, что можно субсидировать страховую премию. Таким образом, государство через ЭКСАР принимает на себя кредитный риск, оно еще и субсидирует стоимость этого риска. "Я думаю, что это будет хороший механизм, который позволит расширить предложение банков и наше общее предложение на сектор МСП", - заключил Слепнев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.