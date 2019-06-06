РЖД и Санкт-Петербург определили направления развития ж/д инфраструктуры города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и власти Санкт-Петербурга подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта до 2024 года. Документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме, определяет ключевые направления развития и обновления железнодорожной инфраструктуры города, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Среди первоочередных проектов - развитие московского хода Октябрьской железной дороги, в частности, строительство дополнительного пути на участке Колпино - Тосно, а также проект организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Левашово - Сертолово. Это позволит на обоих направлениях запустить современные комфортабельные электрички. На Сестрорецком направлении РЖД увеличат размеры пригородного движения, направив дополнительные инвестиции в строительство разъезда Яхтенная и платформы Новая Лахта, а также на восстановление разъезда Тарховка.

Для быстрого и комфортного передвижения пассажиров по Санкт-Петербургу будут построены соединительные пути Глухоозерская - Санкт-Петербург - Сортировочный - Московский с путепроводной развязкой над путями Московского направления. Кроме того, будут выполнены работы по модернизации Московского, Витебского, Ладожского вокзалов.

В соглашении отдельное внимание уделено возможности привлечения проектных и строительных организаций Санкт-Петербурга для реализации инвестиционных проектов ОАО "РЖД".

В сфере пассажирских перевозок соглашение предполагает проработку комплекса мер по повышению качества обслуживания, снижению себестоимости перевозок пассажиров в пригородном сообщении и росту доходности работы пригородного железнодорожного транспорта на территории Санкт-Петербурга.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.