Новак: Венгрия в 2019 году расширит свои трубопроводные мощности для "Турецкого потока"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Венгрия планирует уже в этом году завершить расширение своих внутренних трубопроводных мощностей для "Турецкого потока". Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума по итогам переговоров с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Наши коллеги подтверждают обязательства по протоколу между "Газпромом" и венгерскими партнерами относительно расширения газопроводной инфраструктуры до конца года. Это позволяет говорить, что у нас относительно строительства "Турецкого потока" и транспортировки газа европейским партнерам [все] идет в соответствии с планами", - сказал он. "До конца года произойдет расширение инфраструктуры, коллеги так говорят", - добавил Новак.

По его словам, объем транзита в Венгрию российского газа через "Турецкий поток" может составить от 6 до 10 млрд кубометров газа.

"От 6 до 10 млрд (кубометров)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.