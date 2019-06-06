SAP и РЭЦ будут сотрудничать ради реализации экспортного потенциала российских компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Германская компания SAP и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества в целях реализации экспортного потенциала российских компаний. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном сообщении SAP и РЭЦ.

Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках экспортных поставок необходимо сосредоточиться не столько на конкретных продуктах, сколько на комплексных решениях, включающих весь спектр услуг, начиная с поставки оборудования, ПО, финансового пакета и заканчивая послепродажным сопровождением. Ведь поставка услуг помогает стране зарабатывать вдвое больше, чем при экспорте товара", - отметил глава РЭЦ Андрей Слепнев, чьи слова приводятся в сообщении.

РЭЦ и SAP CIS планируют сотрудничать в нескольких областях. Их усилия будут направлены на повышение уровня финансовой грамотности и технической готовности российских специалистов, а также на поиск новых возможностей и бизнес-партнеров на глобальном рынке с помощью бизнес-сети SAP Ariba, которая объединяет более 2 млн компаний из 186 стран.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.