Силуанов: предприниматели РФ могут получить новые возможности на китайском рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российские предприниматели могут получить новые возможности на китайском рынке в условиях торговых ограничений Китая и США. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Любые войны - это плохо. Что касается России, если есть ограничения в торговле, нужно занимать свободные ниши. Наши предприниматели получают дополнительные шансы на китайском рынке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Товарооборот России и Китая в 2018 году, по данным Федеральной таможенной службы России, составил $108 млрд - на 24,5% больше, чем в 2017 году. За год объем экспорта из Китая в РФ увеличился на 8,7% и составил $52 млрд. При этом объем импорта российских товаров в КНР за то же время вырос на 44%, до $56 млрд. Более половины российского экспорта в Китай приходится на поставки минерального топлива, нефти и нефтепродуктов (74%). Основные категории импорта в РФ из КНР: машины и оборудование (57%), текстиль и обувь (11%), продукция химической промышленности (10%), металлы и изделия из них (7,6%).

С 2010 года Китай является крупнейшим торговым партнером России (15,7% всего товарооборота). Россия занимает 10-е место в списке партнеров КНР (2,3%).

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Россия и Китай намерены подписать около 30 соглашений, среди которых документы о сотрудничестве в экономике, торговле, энергетике и инвестициях.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.