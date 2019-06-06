Лагард: МВФ недооценил масштаб экономических проблем в Аргентине при выдаче кредита

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) не учел все обстоятельства экономической ситуации в Аргентине, когда в прошлом году принял решение предоставить южноамериканской республике кредит в размере более $50 млрд. Об этом в среду заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

"[Аргентина] переживала тогда невероятно тяжелую экономическую ситуацию. Думаю, что мы недооценили [проблемы], когда вместе с аргентинскими властями стали разрабатывать программу, направленную на стимулирование роста экономики", - подчеркнула Лагард. По ее словам, по этой причине уровень инфляции в республике в настоящее время "снижается медленнее, чем МВФ изначально предполагал". Тем не менее она выразила надежду, что в конечном счете "программа будет успешно реализована".

В мае прошлого года президент Аргентины Маурисио Макри запросил у МВФ помощи на фоне резкого падения курса национальной валюты - песо. В июне исполнительный совет Фонда одобрил соглашение о предоставлении республике кредита на сумму $50 млрд в течение трех лет. Из-за продолжающегося падения курса песо власти Аргентины согласовали досрочное предоставление части кредита и увеличение его объема до $57,1 млрд. Средства были выданы на условиях проведения Буэнос-Айресом экономических реформ, предусматривающих сокращение бюджетных расходов.

Как отмечают эксперты, предпринимаемые правительством Аргентины меры пока не принесли видимых результатов: за последний год инфляция в стране превысила 55%. Недовольство оптимизацией социальных расходов стало причиной протестов против политики властей в сфере экономики.