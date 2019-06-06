Акимов считает, что выделение частот под 5G вряд ли состоится в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Конверсия перспективного для развития 5G в России спектра частот 3,4-3,8 ГГц , скорее всего, не произойдет в этом году. Об этом заявил журналистам на полях ПМЭФ-2019 вице-премьер Максим Акимов.

"Вряд ли, конечно, до конца года. Я так оптимистично не смотрю. Мы сейчас заняты пилотными зонами и спокойно работаем над тем, что считаем затраты на конверсию частотного спектра. Нет, до конца года ожидать здесь проведение конкурса точно не стоит", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Проведение аукционов, на которых распределяют частотные ресурсы для строительства 5G в России, - один из возможных путей развития сетей пятого поколения. Помимо этого, распределение частот может произойти путем создания государственного инфраструктурного оператора или создания операторами связи консорциума для управления инфраструктурой.

В апреле Госкомиссия по радиочастотам приняла решение отказать операторам связи в продолжении исследования отдельных полос радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон частот необходим для создания и развития сети 5G. Последние исследования в таком диапазоне, которые проводились "Ростелекомом" и "Мегафоном", завершились в декабре 2018 года.

В середине мая Минкомсвязь предложила возобновить в конце 2019 года тестирование сетей связи нового поколения (5G) в диапазоне частот 3,4-3,8 ГГц.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.