Мурманская область и Росатом будут вместе развивать "умные города"

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Русатом инфраструктурные решения" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Мурманская область на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение по развитию проекта "Умный город". Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства Мурманской области.

"Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Русатом инфраструктурные решения" Ксения Сухотина подписали соглашение о реализации совместных инициатив по внедрению цифровых решений по направлению "Умный город", - сообщает пресс-служба.

В рамках соглашения в Мурманской области с использованием технологий Росатома "Бережливый умный город" планируется проанализировать потребности региона в цифровизации городского хозяйства и определить перспективные направления развития этой сферы. В частности, рассматривается возможность создания единой информационной платформы, которая обеспечит интеллектуальное управление инфраструктурой и муниципальным имуществом городов области.

Среди других направлений сотрудничества - разработка и внедрение цифровых сервисов взаимодействия с населением для вовлечения граждан в решение вопросов городского управления, развитие элементов интеллектуальной транспортной инфраструктуры, внедрение цифровых технологий управления объектами комплекса жилищно-коммунального хозяйства, применение цифровых технологий для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения.

Как отметил на подписании Чибис, концепция "Умного города" позволяет выстроить грамотное и эффективное управление городскими ресурсами и инфраструктурой, сделать их комфортными, технологичными и доброжелательными к людям, вовлечь граждан в управление территориями на основе обратной связи. "Подписанное соглашение позволит нам широко внедрять принципы "Умного города" с опытом и технологиями госкорпорации "Росатом", - приводит слова врио губернатора пресс-служба.

Компания "Русатом инфраструктурные решения" - интегратор решений госкорпорации "Росатом", разрабатывает и внедряет цифровые технологии, продукты, платформенные цифровые решения "Умный город", "Умный регион" и других цифровых решений, применяемых для повышения эффективности регионального и муниципального управления.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.